Will Smith reveló el talón de Aquiles de Michael Jordan: ‘Él no es bueno en eso’

Cuando parecía que Michael Jordan había bajado directo desde el Olimpo del baloncesto y en muy pocas cosas, por no decir que ninguna, podía perder, Will Smith, reconocido actor de Estados Unidos, reveló el talón de Aquiles del considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la NBA.

En una fiel muestra que el talento sin disciplina no termina en éxito, Dennis Rodman sostuvo que uno de los principales argumentos para considerar a Jordan como el GOAT de la NBA era la competitividad de MJ por buscar la perfección en cada juego y entrenamiento. Esto a Smith lo impresionó.

Will Smith le concedió una entrevista a Jimmy Kimmel el 15 de diciembre de 2017 y cuando le mostraron una foto suya con Michael Jordan habló de la relación de amistad que tiene con la leyenda de la NBA y Chicago Bulls. Era más que obvio los elogios a MJ, así que la mayor sorpresa fue cuando reveló el talón de Aquiles del mismísimo ‘Air’.

“Somos amigos, hemos salido un par de veces. Es una competencia. Mike y Tiger Woods son las dos personas más competitivas que he conocido. Me encanta estar rodeada de gente con ese tipo de energía competitiva. Pero Michael competiría con cualquier pensamiento. Si estamos bebiendo agua, Mike diría: ‘¡Haré una carrera contigo!’”, le dijo Smith a Jimmy Kimmel. ¡Y lo mejor estaba por venir!

La mentalidad de Michael Jordan es más que clara según Will Smith: “No puedes vencer a Mike en nada. Si Mike no puede vencerte, no va a jugar”. Sin embargo, cuando Jimmy Kimmel le preguntó al actor norteamericano si en una cena, MJ también ganaba a la hora de tomar primero la cuenta para pagarla. ¡Aquí llegó el talón de Aquiles de ‘Air’!