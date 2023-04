Y cuando más lo iban a necesitar podría regresar. Golden State Warriors lucha por mantenerse en la sexta posición de la Conferencia Oeste y así clasificar de manera directa a los Playoffs. Por ese motivo, la buena noticia pasa porque el refuerzo estrella que esperan para el equipo está cada vez más cerca de regresar a la NBA 2023.

Los Warriors vencieron a San Antonio Spurs por 130 a 115 puntos el 31 de marzo de 2023 y volvieron a repetir la constante de la temporada NBA 2022-23: remontar una diferencia tras ir abajo en el marcador y permitirle al rival más de 100 unidades. La defensa de Golden State pide a gritos el refuerzo estelar que ya llegó a San Francisco.

No fue casualidad que luego de promediar por juego 18.3 puntos y 8.8 rebotes en las Finales NBA 2022, Golden State Warriors lo renovara por cinco y $147.7 millones de dólares. Stephen Curry lo espera con las puertas abiertas luego de no jugar desde el 13 de febrero en la campaña 2022-23.

“Nos encantaría tenerlo. Espero que eso suceda. Queremos estar completos y estoy seguro de que él quiere ser parte de esto. Pero cuando cruce la puerta es cuando será el momento adecuado”, dijo Curry en conferencia de prensa el 28 de marzo sobre el protagonista de esta historia.

Ya llegó a Golden State: El refuerzo que Warriors quiere para Curry está cerca

Golden State Warriors tiene una marca de 12 victorias y 9 derrotas en los 21 partidos que Andrew Wiggins se ha perdido en la temporada NBA 2022-23 hasta el juego contra Denver Nuggets del domingo 2 de abril de 2023 a las 20:30 ET. En el equipo de San Francisco no se habla todavía que no regrese a la franquicia por problemas personales, por lo que el regreso del que sería el refuerzo estrella para Stephen Curry y compañía está cada vez más cerca según Jason Dumas, del portal Bleacher Report.