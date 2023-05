Llevar a Boston Celtics a siete juego no es suficiente, se debía atacar con todo, pero no fue así. Philadelphia 76ers no pudo dar la estocada final ante su rival en las Semifinales de Conferencia Este de la NBA, le dejó dos vidas y pagó las consecuencias de forma contundente y vergonzosa.

El Juego decisivo en el TD Garden fue una auténtica locura para los de Pensilvania. Al principio estaba parejo, pero de la nada se descontroló en favor de Celtics de manera descomunal, quienes aumentaban su ventaja sin piedad para asegurar la clasificación a Las Finales de Conferencia, humillando a la tropa de Joel Embiid y compañía.

Justamente, ante tal suceso, el camerunés cargó con todo ante sus compañeros de equipo en ‘Sixers’ tras ver cómo poco a poco comienzan a cuestionar su liderazgo dentro de la plantilla de Pensilvania.

Joel Embiid, con todo

EL tercer cuarto se convirtió en el final para 76ers. De ir igualados a 55 puntos cuando el cronómetro reflejaba 11 minutos, a caer por diferencia de 28 a falta de 44 segundos para el final de dicho periodo.

Dicho escenario hizo estallar al actual MVP de la NBA. “No puedes ganar solo. No puedo ganar solo. Yo y James, simplemente no podemos ganar solos. Ya sabes, por eso el baloncesto se juega cinco contra cinco. Así que solo necesitamos que todos intenten seguir encontrando formas de mejorar y estaremos bien”, aseguró Embiid en conferencia de prensa.