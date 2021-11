El ex escolta de Los Angeles Lakers ahora ve todo con claridad desde que salió de la plantilla del quinteto angelino, tanto cosas buenas como malas.

Sin duda alguna, uno de los jugadores importantes en el esquema de Los Angeles Lakers que ya no está es Alex Caruso. No aportaba una producción astronómica en cancha, pero su trabajo en la National Basketball Association (NBA) era vital para el funcionamiento del equipo.

Su defensa es increíble, robos de balón constantes y asedios hacia los rivales. El ahogo que produce 'Carushow' en sus enemigos es de otro nivel, por ello, aún parece poco creíble cómo la gerencia lo dejó ir por unos cuantos millones de dólares.

Sin embargo, lo hecho, hecho está. Ahora, el escolta brilla con luz propia en Chicago Bulls, institución que atraviesa por toda una revolución positiva que apunta hacia los Playoffs, y por qué no, llegar un poco más allá e ilusionarse con conseguir grandes cosas.

Alex Caruso y la verdad sobre la presión en Lakers

Recientmente, Alex Caruso sostuvo una entrevista con Bryan Kalbrosky, de HoopsHype. Allí, reveló aspectos importantes sobre la presión mediática que genera Los Angeles Lakers en todo sentido, tanto lo positivo como negativo.

El ex-Laker habló sobre Austin Reeves, su 'heredero' en la institución púrpura y dorada, apuntando todo lo que se habla en redes sociales, prensa y otros medios acerca de pertenecer a una plantilla tan pesada de la NBA.

“¡He visto un poquito! Es evidente ahora, no me di cuenta de esto (la presión) cuando estaba en los Lakers, pero las redes sociales muestran todos los aspectos más destacados del equipo. [Risas] No pensé que eso fuera cierto hasta que conseguí otro equipo".