Si Miami Heat lidera la Final de Conferencia Este en NBA, por 2-0 ante Boston Celtics, de inmediato se puede apuntar como responsable a Jimmy Butler, pero hubo algo más.

A ver, no hay que despreciar los 31 puntos promedio, 6.5 rebotes, 6.5 asistencias y cuatro robos que ha sumado en los dos partidos jugados en el TD Garden, pero lo sucedido en la jornada de viernes fue especial.

Es que en el último cuarto del Juego 2 en la Final del Este, el ala-pivot de Celtics, Grant Williams, no tuvo mejor idea que lanzarle trash-talking a Butler, sin darse cuenta que cometería el error clave para darle el triunfo a Miami Heat.

Butler “reconoce” a Williams como clave para triunfo de Heat

Así lo reconoció el propio alero de 33 años tras el lance, donde afirmó que “él lo hizo, pero eso es solo la competencia en su máxima expresión. Hizo un gran golpe, comenzó a hablarme. Me gusta eso. Estoy totalmente a favor de eso. Me hace participar mucho más. Impulsa esa voluntad de que tengo que ganar un mucho más. Me hace sonreír”.

“Cuando la gente me habla, digo, está bien, sé que soy un jugador decente, si quieres hablar conmigo de todos con los que puedes hablar. Pero es solo competencia. Sin embargo, lo respeto. Él es una gran parte de lo que intentan hacer. Cambia. Puede lanzar el balón. Simplemente no sé si soy la mejor persona para hablarle“, sentenció Jimmy Butler.