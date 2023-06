Se despiden de LeBron y Davis: Los dos jugadores que Lakers no renovaría

Los Angeles Lakers demostró que todavía puede competir por un campeonato en la National Basketball Association (NBA) con LeBron James y Anthony Davis. Pero que se vienen cambios en las plantillas, no es ninguna novedad.

Uno de los temas que debe resolver todavía es el potencial retiro de LeBron, que todavía no ha descartado esa posibilidad tras ponerla sobre la mesa luego de perder con Denver Nuggets en los Playoffs.

Pero mientras aguardan eso, la gerencia angelina debe moverse para mejorar al equipo en el resto de las áreas. En la fecha límite de traspasos, los cambios fueron positivos, y el objetivo parece quedarse con lo que más sirvió, y desechar el resto.

Por eso, en un reciente artículo del portal The Athletic, se mencionan a dos de esos llegados recientemente que es posible que no sigan en los Lakers, debido a que no les renovarían sus respectivos contratos.

Los dos jugadores que Lakers dejaría ir

Los Lakers no renovarían los acuerdos del pívot Mo Bamba y el escolta Malik Beasley. De esta forma, se abrirían dos cupos para posibles refuerzos, como por ejemplo, el rumoreado Kyrie Irving.