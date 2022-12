El celular de Sebastián Morales Cortés sonó sobre las 12:00 de la noche. Y como no contestar el mensaje. Era una misión especial para la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, así que no dudó, alistó sus cosas y fue rumbo a un encuentro con Emiliano Dibu Martínez que le cambiaría la vida.

El esfuerzo, trabajo y sacrifico de Sebastián Morales lo llevaron a ser integrante de la delegación oficial de Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022. No solo se convirtió en el barbero oficial de la Selección USA, los looks que hacía el barbero, nacido en Barbosa (Colombia), llegaron hasta el Dibu Martínez.

En una entrevista exclusiva con Bolavip, Sebastián Morales reveló cómo fue aquel encuentro con el arquero de la Selección Argentina que terminaría en el look sensación de la Copa del Mundo Qatar 2022. Todo fue como resultado de una apuesta que perdió Dibu Martínez.

“Estábamos haciéndole a una periodista los colores de la Selección de Estados Unidos y como a las doce de la noche me escribió el barbero de Argentina que me necesitaba para una misión especial. Entonces, le dije: ¿Qué llevó, máquinas? Y me dijo que llevara colores, bastantes colores porque iba hacer algo muy raro. No creo que sea para los jugadores porque no se van a dejar hacer algo raro”, afirmó el barbero colombiano que le hizo el look a Emiliano Dibu Martínez.

Así se pintó Dibu Martínez la bandera de la Selección Argentina

Aceptó la sugerencia y se volvió viral. Dibu Martínez debía hacerse algo loco en el pelo y, aunque la idea inicial del arquero argentino era un parche amarillo a lo Diego Maradona con Boca, Sebastián Morales Cortés le sugirió un look con la bandera de Argentina que terminó llegando hasta los parques en Qatar.

“A las 12 de la noche salimos para la concentración de Argentina y lo primero que vimos fueron como ocho jugadores. El primero que me habló fue el Dibu Martínez y me dijo: ‘Lo que pasa es que perdimos una apuesta, así que tenemos que hacernos algo loco y somos cinco los que tenemos que hacernos algo rarísimo’. ¿Qué te hacemos? Y me dijo: ‘Quiero un parche como amarillo, grandecito y ya’. Hermano ustedes son celebridades, tienen cientos de cámaras que los están mirando, con un parche de ese color no les va a ir muy bien. ‘¿Qué me recomiendas?’, me dijo y le dijimos que una bandera o los colores representativos de Argentina. ‘No tengo problema, haga lo que usted quiera’. Ahí fue donde surgió esta bandera que es furor en toda Argentina”, le confesó Sebastián Morales a Bolavip.

¿Messi se pinta la bandera como Dibu? El creador del look lo responde

Uno de los jugadores que pasó a ver cómo iba el nuevo look de Emiliano Dibu Martínez fue Lionel Messi y frente a la pregunta si pensaba que Leo podía llegar a pintarse la bandera de Argentina en el caso de ser campeones del Mundial de Qatar 2022, Sebastián Morales, el barbero más reconocido de la Copa del Mundo 2022, no dudó en responder.