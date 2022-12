El estratega confirmó que se tomará, como mínimo, dos semanas para replantear su futuro y dirimir si continuará, o no, al mando del Team USA.

Fue el responsable, no sólo de la presentación que realizó la Selección de Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022, sino de los éxitos conseguidos por este equipo en los últimos dos años, mérito total para Gregg Berhalter.

Desde su llegada al Team USA en diciembre del 2018, reemplazando al alemán Jürgen Klinsmann, el ex jugador consiguió ganar la primera edición de la Liga de Naciones Concacaf y la edición 2021 de la Copa Oro, firmando una supremacía ante la Selección Mexicana que se mantiene hasta ahora.

A pesar de tener un rendimiento del 61.67 por ciento, logrando 37 triunfos, 12 empates y 11 derrotas en 60 partidos dirigidos, la realidad es que la continuidad de Berhalter al mando de Estados Unidos no está asegurada.

Berhalter pone en duda su futuro como DT de USA



Es más, cuando tras la eliminación de Qatar 2022, a manos de Países Bajos, se le consultó por su futuro, fue enfático en señalar que se tomará, por lo menos, 15 días para decidir si continuar, o no, al mando de las Barras y las Estrellas.

"Durante el último mes y medio solo he estado enfocado en la Copa del Mundo, enfocado en lograr cosas con este grupo. Y en el próximo par de semanas, aclararé mi mente. Me sentaré y pensaré en lo que sigue", afirmó Berhalter que tras ese tiempo se reunirá con Earnie Stewart, director deportivo de US Soccer, para definir los pasos a seguir.