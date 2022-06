En medio de la planificación rumbo al Mundial de Qatar 2022, el entrenador de la Selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, se refirió a un tema que le preocupa de sobremanera, como es la temprana salida de jugadores jóvenes desde la Major League Soccer (MLS) hacia el fútbol de Europa.

Lo anterior, por más de que la actual base del equipo de las Barras y las Estrellas, casi en un 90 por ciento, está compuesta por futbolistas que se han hecho un nombre en el Viejo Continente, como Christian Pulisic, Giovanni Reyna o Weston McKennie, como emblemas.

En conversación con el podcast Gab and Juls Meets, Berhalter criticó a los futbolistas jóvenes estadounidenses, y a sus representantes, por buscar "apresurar sus procesos" dentro de sus equipos en MLS e intentar dar el salto hacia Europa, lo que a su juicio termina siendo perjudicial.

La fuerte crítica de Berhalter a jugadores jóvenes de USA



"Creo que es importante tener en cuenta este aspecto con algunas transferencias recientes de la MLS. Llegaron demasiado pronto (a Europa). Piensen en el caso de Bryan Reynolds, quien fue a la Roma, o George Bello. Se puede argumentar que podrían haberse quedado en la MLS y dominar la liga y luego mudarse", partió señalando el estratega del Team USA.

En esa línea, Berhalter agregó que "ese tipo de casos como el de estos chicos me preocupa que se van muy rápido. La MLS es una oportunidad para que los jugadores jóvenes estén en el campo y eso es valioso. Y cuando la MLS ya no es un desafío entonces pueden seguir adelante", poniendo como ejemplo de esto al delantero Ricardo Pepi.

"Cuando se mudó, le dije que el Augsburgo es un club estable y que la estabilidad va a ayudar. No es como el Bayern Münich, donde hay mucha presión. Pero ahora, él está allí y solo tiene la opción de jugar o no jugar. Porque la opción de reserva no es tan común en Alemania y eso es un problema, porque necesita ver cómo va a seguir desarrollándose si no está en la cancha todos los partidos", sentenció el entrenador de Estados Unidos.