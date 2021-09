El alemán Alexander Zverev estará chocando contra el norteamericano Jack Sock en lo que es el desarrollo de la tercera ronda por el US Open.

Qué canal transmite Alexander Zverev vs. Jack Sock por el US Open

Llegó el día en el cual se van a completar los partidos que corresponden a la tercera ronda del último Grand Slam tenístico del año como lo es el US Open 2021. En uno de los mencionados, el alemán Alexander Zverev (5) chocará contra el norteamericano Jack Sock (184). El partido tendrá lugar HOY, sábado 4 de septiembre, desde la Cancha Arthur Ashe del recinto USTA Billie Jean King National Tennis Center, con lo que será la emisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN 2.

Pasamos por lo que es la actualidad del campeón del Masters 1000 de Cincinnati, acontecido la semana pasada, donde el alemán buscará imitar su marca más importante tanto en suelo norteamericano como también en torneos grandes como lo fuera la final obtenida el año pasado. Con el objetivo de llegar a cuarta ronda de este certamen por tercera vez consecutiva, el hombre de Hamburgo inició el camino superando al estadounidense Sam Querrey, para luego batir al español Albert Ramos-Vinolas por 6-1, 6-0 y 6-3 en tan solo 74 minutos de juego.

Mientras que del otro lado aparece un ex top ten que desde hace algunos años que no puede repetir el, por ejemplo, número 8 del ranking alcanzado en 2017. El estadounidense sabe que, de ganar, va a llegar por segunda vez (en US Open) y por tercera ocasión a nivel Grand Slam hacia una cuarta fase de competición. Ante ese panorama, el camino del norteamericano comenzó con el triunfo ante el japonés Yoshihito Nishioka y luego frente al kazajo Alexander Bublik, a quien doblegó por 7-6, 6-7, 6-4, 4-6 y 6-3 en tres horas y 32 minutos de partido.

Ambos tenistas se enfrentaron en tres ocasiones, con el estadounidense triunfando en dos de ellos. Justamente Sock ganó el último choque entre los dos, el cual se efectuó en la fase de grupos del Masters Finals de Londres 2017 con victoria 6-4, 1-6 y 6-4. Mientras que Zverev no triunfa desde la segunda ronda del ATP de Beijing 2016, en el 6-4 y 6-2 logrado. Quien resulte como ganador se estará viendo las caras ante el vencedor de la llave entre el francés Gael Monfils y el italiano Jannik Sinner.

+El último duelo entre Zverev y Sock

Alexander Zverev vs. Jack Sock: ¿cuándo y a qué hora juegan por el US Open?

El partido Alexander Zverev vs. Jack Sock, por la tercera ronda del US Open, se desarrollará HOY, sábado 4 de septiembre, en la Cancha Arthur Ashe del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Horario estimado por país

Argentina: 21:15 horas

Bolivia: 20:15 horas

Brasil: 21:15 horas

Chile: 20:15 horas

Colombia: 19:15 horas

Ecuador: 19:15 horas

Estados Unidos: 17:15 PT / 20:15 ET

México: 19:15 horas

Paraguay: 20:15 horas

Perú: 19:15 horas

Uruguay: 21:15 horas

Venezuela: 20:15 horas

Alexander Zverev vs. Jack Sock: ¿dónde ver el partido por el US Open?

El compromiso se podrá observar EN VIVO desde Sudamérica por ESPN 2. Además, se podrá seguir ONLINE, vía streaming, desde cualquier país a través de Tennis TV y STAR Plus.