A sus 38 años y tras una carrera de ensueño, Rafael Nadal Parera se retira del tenis profesional. Por medio de un emotivo video y para desatar decenas de reacciones a nivel mundial, el español marcó el final de su trayectoria tras unas últimas temporadas plagadas de problemas físicos. Nace la leyenda y habrá despedida en la final de la Copa Davies. Noticia mundial.

“Me retiro…La realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo pero en esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar”, comentaba Nadal mientras el video publicado en sus redes sociales repasaba una carrera de ensueño y que el próximo 19 al 24 de noviembre tendrá un merecido adiós.

La reacción a la noticia es mundial. Tras 92 títulos y una incontable cantidad de marcas que fueron vitales para marcar una era dorada en el deporte, llega la hora de decir adiós en medio de una temporada donde el recambio generacional se nota en cada torneo. Nadal, orgulloso del camino recorrido: “Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004″.

Noticia en desarrollo…