El ex capitán e ídolo de Colo Colo, Marcelo Fabián Espina, considera que el empate de los albos en Colombia ante Deportivo Pereira es justo y valora el resultado como forastero.

Marcelo Fabián Espina es otra de las voces autorizadas para hablar de Colo Colo. El Cabezón es uno de los ídolos máximos en la historia alba, a pesar que su gestión como gerente deportivo no fue buena en los últimos años en el Cacique. Pese a ello, el exjugador del cuadro popular considera que el resultado ante Pereira en Colombia fue justo en el debut en la Copa Libertadores.

Durante el desarrollo del partido, Espina cree que el primer tiempo fue meritorio y rescató varios puntos en la escuadra de Gustavo Quinteros y, además, le dio todo el valor a lo realizado por Marcos Bolados, uno de los jugadores que viene destacando constantemente en el equipo.

"Sí, yo creo que fueron dos tiempos de partido. El primero lo comenzó bien Colo Colo llevándoselo casi por delante a Deportivo Pereira. En los primeros minutos pudo haber convertido y llegó la opción de penal, el gol. Después, Colo Colo retrocedió para explotar la velocidad de Bolados, pero no lo sufrió. Pereira fue más a los empujones, al choque, como torbellino, a la segunda pelota, a jugar a los costados y a buscar a los Rodríguez por dentro y sin ningún tipo de sufrimiento para Colo Colo", dijo en Radio Cooperativa.

Eso sí, Espina cree que el complemento Colo Colo fue un antagonista y sufrió los embates del rival. "En la segunda parte cambió el partido. Las modificaicones le dieron una frescura diferente a Pereira, lo fue a buscar con ímpetu y ganas. Colo Colo perdió la pelota con mucha facilidad, no la podía retener, no podía dar pases, al no poder dar pases era imposible sostener el juego. Recuperaba y perdía", agregó.

Marcelo Espina considera que el empate de Colo Colo en Colombia fue justo (Photosport)

ver también Colo Colo estuvo cerca de la victoria en su estreno en la Copa Libertadores

Igualmente, el Calamar, con un paso por la Selección Argentina, siente que el retroceso le pasó la cuenta al Cacique en su expedición en Colombia y, además, cree que le costó mucho mantener el control del juego y que los que ingresaron no hicieron mucho.

"Colo Colo tiene la caracteristica de ser un equipo vertical, dinámico, punzante, pero le falta manejar la fase de la tenencia. Le faltó a Colo Colo hacer cosas desde la sociedad. Eso no lo pudo lograr, intentó refrescar con el ingreso de Castillo y de Benegas. Colo Colo no retuvo la pelota y no podía abastecer a los de arriba", añadió.

Punto aparte para Espina es lo realizado por Brayan Cortés, quien, nuevamente, fue figura en los momentos claves del partido.

"Brayan Cortés evitó el empate y no pudo al final y casi termina perdiendo. Ángulo tuvo la chance y Cortés le puso todo el cuerpo. Se termina llevando un punto por como fue el segundo tiempo es un buen punto", remató.