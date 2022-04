Francisco Huerta es uno de los históricos futbolistas que logró vestir la camiseta de Alianza Lima. El exfutbolista fue uno de los jugadores chilenos que fue hasta Perú para sumarse al elenco blanquiazul luego del accidente aéreo que sufrió el avión del club en el 1987 y donde se perdió la vida de 16 deportistas.

El exfutbolista conversó de forma exclusiva con Bolavip donde previo al partido fue consultado por un ganador del partido que enfrentará a Colo Colo con Alianza Lima, en la que no se quiso jugar con un triunfador en el duelo que se jugará en el Estadio Monumental durante este miércoles por la tarde.

“Difícil, difícil, verdaderamente mi corazón está dividido y no me gustaría vaticinar un resultado que me dejaría triste porque me gustaría que Alianza pueda ganar, pero también uno se pone a pensar que si Alianza gana nuestro fútbol chileno se ve disminuido, lo van a mirar en menos y si Colo Colo gana lo van a mirar en menos al fútbol peruano”.

No fue todo, debido que, sobre esta misma línea, el exuftbolista agregó “Las críticas a veces son muy poco objetivas y frente a eso prefiero mantener mi resultado en reserva, un empate y nos quedamos todos contentos”.

No obstante, el jugador también encuentra llamativo el duelo que se vivirá en el recinto de Pedrero. “Es llamativo ver jugar a Colo Colo con Alianza Lima, es recordar muchas cosas y muchos momentos, deseando que el resultado sea favorable para los dos, aunque es difícil (risas)”.

Para finalizar, el exfutbolista se refirió a la amistad que generó con José Letelier, Parko Quiroz y René Pinto, con quienes tienen un grupo donde se ponen a conversar de vez en cuando, incluso alguna videollamada grupal.

“Hay más comunicación telefónica porque el “Flaco” está con el tema de la selección; René es profesor de un colegio; Marco vive en Papudo y yo participo en una escuela de fútbol, entonces como que los horarios no coinciden. Tenemos un grupo de WhatsApp que cada cierto tiempo nos metemos una llamadita y hablamos todos, la pasamos súper bien”.

Incluso, el defensor contó una anécdota que los involucra a los cuatro exfutbolistas. “Tenemos un amigo peruano en común que nos invitó a hacer este grupo y tenemos un lazo fuerte con él, incluso es hincha de Universitario en Perú, mira lo que son las cosas”.

Hay que recordar que Alianza Lima es el clásico directo de Universitario en el fútbol peruano, como lo que es acá el Colo Colo con Universidad de Chile.