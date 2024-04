Juan Cristóbal Guarello destacó que Colo Colo hace mucho tiempo no iniciaba lafase de grupos de la Copa Libertadores con un triunfo. El Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) aseguró que Jorge Almirón es un técnico sacador de resultados.

“Hace tanto tiempo que Colo Colo no debutaba con un triunfo, desde el 2015, que al final uno dice la Copa es esto, la Copa es así, Almirón es esto. Es un pragmático, un sacador de resultados, que necesita más volumen ofensivo, pone un delantero(…) Yo sinceramente la forma de jugar de Colo Colo no la veo”, expresó el comunicador en su programa La Hora de King Kong.

Guarello se refirió a la situación de Arturo Vidal en el equipo: “Esto al final termina siendo complicado decirlo, porque es una fibra sensible, pero al final el acomodar a Vidal en el esquema termina desarmando a Colo Colo, es la verdad. Este Vidal a Colo Colo le quita velocidad, explosión, profundidad”.

El escritor de obras como País Barrabrava y Un Muerto en el Camarín no le resta méritos al King en cuanto al sacrificio y la calidad: pero asegura que el volante no logra dar fluidez “Nadie le resta ni la voluntad, ni la garra, ni la entrega, ni el compromiso, ni tampoco los cambios de frente. De repente te mete un cambio de frente de derecha, otro de zurda, espectaculares, te pone unos cambios de frente de 45 metros, perfecto, pero al final Vidal no le da fluidez a las transiciones”.

Arturo Vidal fue titular en el triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Cerro Porteño (Foto: Photosport)

Para el comunicador la situación resulta problemática: “Se termina convirtiendo en un problema, porque cómo vas a dejar fuera a Vidal de un partido de Copa Libertadores, imposible. Entonces tiene que ponerlo”.

Por último, ve que al futbolista le está resultando difícil su retorno a las canchas tras la última lesión en la rodilla: “Termina siendo contraproducente, porque Vidal le está costando mucho, porque esta lentitud de Vidal no la tenía cuando jugaba en Paranaense o en Flamengo, tenía lesiones, tenía problemas, pero no era esto. La lesión a la rodilla que tuvo, le está saliendo cara, la recuperación ha sido muy complicada”.