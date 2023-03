El ex delantero se refirió a la victoria de Universidad Católica en Chillán en los descuentos y donde tenían dos hombres más en cancha.

Diego Rivarola tajante tras el agónico triunfo de la UC: "Lo gana porque a Ñublense le faltaban dos jugadores, no por otra cosa"

Universidad Católica obtuvo un triunfo en los descuentos en su visita a Ñublense durante el pasado viernes y que le permiten seguir como líder exclusivo del Campeonato Nacional 2023.

Eso sí, el partido no estuvo exento de polémicas. El elenco de Chillán terminó con tres jugadores expulsados y las críticas cayeron hacia el árbitro del compromiso, Fernando Véjar.

Por aquello, es que las opiniones no se dejaron esperar tras el duelo y entre ellos estuvo la de Diego Rivarola. El ex delantero dijo en ESPN F90 Chile, que la UC se llevó la victoria netamente porque tenían dos futbolistas más en cancha y no por algún otro factor.

"Yo creo que Católica lo ganó porque a Nublense le faltaban dos jugadores, no ganó por otra cosa. Incluso con dos jugadores menos, llegaba hasta ahí no más", comenzó manifestando el ex atacante.

Todas las críticas cayeron al árbitro del compromiso | Foto: Agencia UNO

En cuanto a lo que fue el arbitraje, Rivarola expuso que "al final, estas faltitas que tanto se quejó Holan, que perjudicaban a Católica, supuestamente, creo que no eran tan relevantes para los resultados. Puede que tenga razón incluso, que le hagan faltitas que a lo mejor uno cree que no les conviene y al otro sí le conviene", agregó.

"Me parece que estas faltitas se transformaron un poco ya absurdo, que determinó un resultado. Hoy (viernes) lo mal del arbitraje determinó un resultado, esas faltitas no sé si determinaban un resultado", cerró el ahora comentarista.