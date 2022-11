Ñublense coronó un gran año clasificando a la zona de grupos de la Copa Libertadores luego de adjudicarse el subcampeonato chileno y una de las figuras del cuadro que dirige Jaime García, es Nicolás Guerra.

El Nico debutó joven en Universidad de Chile y al no tener tantas posibilidades de jugar, decidió partir a Chillán, pero en conversación con DirecTV reconoce que uno de sus anhelos es volver a vestir de azul.

"Quiero estar en la Selección, volver a la U e ir a Europa. Yo siempre voy a querer estar en la U, es un club grande, si me llamarán lo pensaría, pero por ahora estoy feliz en Chillán", afirmó.

Nicolas Guerrá esta feliz en Ñublense, pero reconoce que quiere volver a la U (Agencia Uno)

Respecto a que si se sintió ninguneado en la U, el delantero aclara que "nunca me sentí poco valorado en la U. Yo necesitaba salir y dar un respiro y Ñublense fue mi mejor elección en ese momento. Es más, me siento muy querido en la U, desde compañeros hasta los trabajadores".

Nico Guerra reconoce un importante cambio respecto a su época de jugador de los azules. "Hoy las redes sociales las miro totalmente diferente, antes en la U me afectaban, no sólo por mí, si no que también por mi familia. Ahora sé que debo rendir en la cancha y eso es lo que importa. Me siento mucho más maduro", indicó.

Por último, el delantero hace un breve repaso y su actualidad. "Pasé las dos caras de la moneda en Universidad de Chile, uno positivo y otro malo. Tras tres años me siento mucho más maduro y miro las cosas de otra forma. Este equipo de Ñublense me dio la tranquilidad y me ayudó en este crecimiento", cerró.