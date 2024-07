Charles Aránguiz está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El jugador está ad portas de cerrar su segunda etapa en el Inter de Porto Alegre, y así volver al club de sus amores para este segundo semestre.

El pueblo azul mantiene la ilusión por su regreso. Sin embargo, esta vez fue un referente albo quien manifestó su ilusión por ver al “Príncipe” con la camiseta del “Romántico Viajero”.

Durante una transmisión de Twitch, Arturo Vidal se mostró contento ante el posible arribo del volante al cuadro laico. Ello, ya que aseguró que sería un gran aporte para el fútbol chileno.

Tras ser consultado por el inminente retorno del “Príncipe”, el “King” dijo: “¿Me da miedo? jajajaja, Charly no me da miedo, me alegría que llegue a la U“.

Además, aseguró que la gente de Universidad de Chile merece tener de regreso a uno de sus grandes referentes de los últimos años: “Ojala que llegue a la U, por el bien de él, del fútbol chileno, por el bien de la U, por la gente, que necesitan tener un ídolo ahí. Charly es un jugador que todavía puede dar mucho, tiene mucha calidad”.

Arturo Vidal se ilusiona con jugar un superclásico frente a Charles Aránguiz

Debido a la lesión que sufrió el “Rey Arturo” ante Unión Española, se desconoce si podrá estar frente a Universidad de Chile en la cuarta fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024.

Universidad de Chile sigue al acecho por el retorno de Charles Aránguiz.

Sobre esto, Arturo Vidal dijo: “Vamos a hacer todo lo posible, tenemos fe que sí“, y además, confesó sus ganas de jugar contra Charles Aránguiz: “Ojala Charly llegue, sería lindo ese partido, aunque va a ser (con o sin él) lindo igual, porque estadio lleno sería maravilloso”.

¿Cuándo es el superclásico entre Universidad de Chile vs Colo Colo?

El superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024, será el día domingo 10 de agosto.

Este encuentro entre albos y azules, se jugará en el Estadio Nacional a contar de las 17:00 horas.