El camino de Manuel Pellegrini aún no se cruza con el trayecto de la Selección Chilena. Sin dudas el profesional de 71 años es el estratega nacional más exitoso a nivel clubes, con pasos por el Real Madrid y Manchester City.

Sin embargo, el DT reconoció que ha tenido motivación de ponerse el buzo de la Roja. “Lo confieso ampliamente, he estado muy tentado de ir a la Selección Chilena”, señaló en una conversación con Eugenio Salinas.

El entrenador sueña con clasificar a un Mundial, pero también sabe que hay un tema más allá del estratega en la actividad. “Sería un orgullo ir a un Mundial, es mi país, siempre he dicho que soy chileno. Pero tampoco creo que uno pueda ser mago y porque va una persona puede cambiar el fútbol”.

Manuel Pellegrini pudo llegar a la Selección Chilena con Reinaldo Sánchez y después con Arturo Salah

Anteriormente el Ingeniero pudo llegar a la Roja. En la primera ocasión fue para hacerse cargo de Chile de cara al proceso con miras a clasificar al Mundial de Alemania 2006.

En aquella ocasión, Reinaldo Sánchez se comunicó con el entrenador para ofrecerle el cargo. “Yo estaba en River y era muy joven. Creo que la selección es para una persona con experiencia, se lo dije a Juvenal cuando la tomó”, confesó Pellegrini en diálogo con Eugenio Salinas.

Después fue contactado por un cercano para reemplazar a Jorge Sampaoli. Esto con miras a instalar a la Roja en el Mundial de Rusia: “Luego el momento más doloroso fue con Arturo Salah, mi amigo de toda la vida, nos preparamos juntos”.

Manuel Pellegrini revela su deseo por dirigir a la Roja. Además comentó que en el pasado fue llamado dos veces. (Foto: Photosport)

El Ingeniero explicó por qué no aceptó en ese momento: “Fue doloroso decirle que no, estaba en el desarrollo máximo de mi carrera en Europa. No quería volver a Chile todavía”.