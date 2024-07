Fue la gran sensación en el triunfo de Universidad de Chile ante San Antonio Unido por siete goles a cero en el Estadio Nacional, que con dos goles y una asistencia, Ignacio Vásquez se llevó todos los aplausos.

Sin embargo, en el club quieren llevar el tema con mucha calma, tal como lo manifestó el portero Cristopher Toselli. “Es un jugador muy joven que hizo un gran partido con San Antonio. Hay que saber llevarlo bien, los más grandes y el club”, manifestó el golero.

Fue ahí, cuando el mundialista hizo un llamado a la prensa a tener una postura a la justa medida de lo que implica un jugador de su edad. “También la prensa, que muchas veces tratan de levantar a jugadores o más de lo que es, probablemente. No es que no merezcan, pero eso muchas veces nubla a los jugadores, no lo hablo tanto por Nacho, si no que un tema general”, aseveró Toselli.

Toselli: “Los jóvenes tendrán oportunidades”

Con 18 años, Vásquez aspira a seguir ligado al primer equipo, pero el entretubos insiste que deben vivir su crecimiento como se debe. “Todos debemos llevar por buen camino a un futbolista joven para que haga su proceso como corresponde y no exigirle más de lo que hoy día tiene que entregar. Aún está en proceso de formación y sigue siendo un jugador joven que tiene mucho por crecer”, sentenció.

Finalmente, espera que los jugadores jóvenes aprovechen las oportunidades que Gustavo Álvarez sí les dará. “Es un mensaje a los más chicos que oportunidades puedes tener, el técnico en ese sentido sí las da a la gente que se lo merezca. Es bueno para el club ir fomentando a los jóvenes y que cada vez sean más. Que lo hagan de buena manera”, cerró Toselli.

Vásquez y su noche de ensueño por la U (Photosport)

¿Cuál será el próximo rival de la U en la Copa Chile?

Universidad de Chile se medirá ante Everton por las semifinales de la Fase Regional de la Zona Centro Norte. La ida en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y la revancha en el Estadio Nacional.