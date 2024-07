Este lunes comenzaron a llegar al país los seleccionados nacionales tras la eliminación de La Roja en la Copa América 2024, donde el Equipo de Todos quedó fuera en fase de grupos, al terminar en la tercera posición del Grupo A con solo dos puntos. Uno de los primeros en arribar a Chile fue el arquero y capitán Claudio Bravo.

El experiementado guardameta hizo su evaluación de lo que fue la participación de la Selección Chilena en esta edición del torneo continental. Pese al fracaso deportivo, rescató algunas actitudes que generan ilusión para las Eliminatorias.

“De lo que pasó, todos somos conscientes del plano futbolístico, de lo extrafutbolístico y de todas las cosas vividas en una Copa América corta para nosotros, donde nos quedó un sabor amargo. La intención era avanzar, hacer lo mejor de lo que realmente hicimos y mostramos. En líneas generales queda la tranquilidad, el saber que cada uno se entregó al máximo, que cada uno intentó en cada partido hacerlo de la mejor manera posible, se rescató también algo que estaba perdido que era el espíritu de nuestra selección. La gente está tranquila porque la Selección sigue generando ilusión y eso es importante para lo que viene más adelante, que son Clasificatorias”, expresó a los medios de comunicación.

Pese a la eliminación de Chile, Claudio Bravo brilló en lo dos partidos que jugó en la Copa América 2024. (Foto: Mitchell Leff/Getty Images)

Claudio Bravo pide sanción para el VAR

Seguido, el Capi emntregó su opinión respecto a las sanciones que deberían recibir los árbitros encargados del VAR tras el empate 0-0 ante Canadá, resultado que dejó a Chile fuera de octavos de final y con polémicas decisiones referiles.

“Siempre se culpa al VAR pero nunca a la persona que está detrás del VAR con nombre y apellido, y nunca se sanciona tampoco. Creo que está inventado un poco para que el sistema sea de esta manera y todos culpemos al VAR y a una pantalla, siendo que detrás de una pantalla hay varias personas analizando al segundo cada situación de juego. Creo que esas personas lógicamente tienen que tener una sanción muy drástica”, expuso Bravo.

¿Colgará los botines?

En otra línea, el portero de 41 años puso en suspenso su futuro, ya que podría tomar la decisión de retirarse del fútbol tras esta Copa América. Cabe recordar que terminó contrato con el Real Betis en España.

“Ahora en vacaciones, a mí no me preocupa el futuro, me preocupa el ahora, el día a día. No soy de las personas que mira tan lejanamente. Ahora ya pasó el periodo de la selección, ahora vienen las vacaciones. Veremos si las vacaciones son más largas de lo habitual o no. Son decisiones que ya me tocará dar con mi familia, en un periodo estar más trabquilo, sin prensa, sin gente, en tu casa y con la traquilidad que requiere para tomar una decisión importante”, adelantó.

Aunque de todos modos, dejó entrever que existe la posibilidad que pueda estirar un poco más su exitosa carrera deportiva.

“El rendimiento también te marca muchas cosas, si mi rendimiento no hubiese sido bueno, logicamente que uno doce no estoy para competir a estos niveles y es momentod e quedarse en la casa. Pero el incentivo de juagr bien, el incentivo de que mucha gente cercana te sigue empujando a seguir, pero ya lo veremos. De momento con mucha tranbquilidad”, finalizó el bicampeón de América.