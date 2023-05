Iago Falque fue la gran figura del América de Cali en la goleada en el clásico ante el Deportivo Cali, metiendo un par de asistencias y anotando un tremendo golazo, además de dejar ver toda su calidad con algunas jugadas que hicieron enloquecer a los hinchas que asistieron al estadio Pascual Guerrero a presencial el triunfo 'escarlata'.

El español habló en una entrevista para el programa 'Zona Libre de Humo', allí se refirió a la gran actualidad que vive en la institución 'roja', pero también de lo que son sus deseos en el club, en donde dejó claro que su intención es seguir por un tiempo más, aunque indicó que disfruta su presente, no sabe lo que le vendrá en el futuro.

"En el momento mi idea es seguir en América, estoy contento y me baso en eso, lo estoy disfrutando, el futuro post fútbol no sé qué me deparará... Por agradecimiento y cariño que me han mostrado los propietarios quiero quedarme en América", dijo Iago, palabras que alegran a los fanáticos americanos, que desean verlo por un buen tiempo vestido de 'escarlata'.

Falque también confesó que uno de sus grandes deseos con los 'Diablos Rojos', es el de poder disputar la Copa Conmebol Libertadores: "Me falta jugar la Libertadores, es uno de mis objetivos por cumplir", sentenció el mediocampista que espera poder asegurar la clasificación al grupo de los ocho en los próximos días.