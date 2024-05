Millonarios perdió este domingo ante Atlético Bucaramanga por la mínima diferencia y agudizó su crisis poniendo en riesgo la clasificación a la final del Fútbol Colombiano. La derrota ante el cuadro ‘leopardo’ en el estadio El Campín dejó sorpresivas imágenes en las tribunas con los hinchas que terminaron silbando e insultando a los jugadores y cuerpo técnico.

En medio de insultos y silbidos salieron los jugadores de Millonarios de la cancha

Finalizado el partido ante Atlético Bucaramanga, los hinchas terminaron molestos y en varios videos publicados por los mismos hinchas, se ve cómo insultan a Gamero y a los jugadores que se quedaron algunos minutos en el terreno de juego y abandonaron la cancha por el túnel.

Esto dijo Gamero ante la derrota de Millonarios contra Bucaramanga

El entrenador de Millonarios les dejó un mensaje a los aficionados que lo quieren ver afuera: “mi energía no se está terminando. No puedo acabarla cuando veo un Millonarios como el que terminó hoy. A veces no es el ganar, ganar y ganar. También debemos mirar qué tiene Millonarios hoy. Completamos 7 lesionados, mayores. Eso me da satisfacción y más ganas de llegar mañana al entrenamiento a trabajar”.

Además, agregó: “de las derrotas se aprende. Hemos tenido momentos dulces, bonitos en los que no nos da tiempo de mejorar y aprender. El ser humano aprende de las derrotas y estamos aprendiendo bastante. Veo que al equipo no se le han acabado las energías. Hoy vi que terminó corriendo. No estoy agotado. Al contrario, con más responsabilidad y deseo de sacar adelante a esta institución”.

Tabla de posiciones del grupo A

Finalmente, Bucaramanga supo administrar el marcador y se quedó con el triunfo 0-1, resultado que lo pone segundo en la tabla con 4 puntos la zona A, quedando a 2 del líder que es el Deportivo Pereira y los mismos que el Junior, mientras que Millonarios ahora es último del grupo con tan solo 3 unidades y con muchas dudas en su juego y el malestar de sus hinchas.

En la próxima fecha, Millonarios visitará a Atlético Bucaramanga con la intención de recuperar lo perdido en casa. El juego será el siguiente miércoles sobre las 6:00 p.m. en el estadio Alfonso López.