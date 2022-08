Julio César Falcioni, mítico portero argentino y leyenda de América de Cali, relató una anécdota con Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los capos más importantes de la droga, en los años de gloria del club americano. Comentó lo sucedido en la televisión argentina y las redes explotaron.

Contó, paso a paso, cómo fue este suceso con el capo de la droga y líder del Cartel de Cali. Vale resaltar que Julio César Falcioni quedó en lo más grande de la historia de América de Cali, fue el portero en el pentacampeonato de 1982 a 1986. Ahora es el entrenador de Independiente de Avellaneda.

Como ya es de conocimiento, América de Cali fue propiedad de los Hermanos Rodríguez Orejuela, que fueron capturados tras sus años de gloria en el mundo del narcotráfico y eso generó que América de Cali estuviera en la Lista Clinton y tuviera serios problemas financieros. Falcioni comentó un complicado suceso con unos hinchas de Deportivo Cali.

La anécdota de Julio César Falcioni con Miguel Rodríguez Orejuela

"Iba en el auto, me 'putearon' unos hinchas del Deportivo Cali, entonces me bajé. Había seis o siete, me bajé. Se vinieron todos y me subí al carro de nuevo, fui a la casa, tomé una 357 que tenía y me devolví. Estaban todos juntos, cuando me vieron con el arma, se abrieron todos y quedé solo", comenzó diciendo Julio César Falcioni.