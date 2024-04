El momento que muchos estaban esperando al fin ha llegado. Se disputa la última fecha del ‘Todos contra Todos’ de la Liga Betplay 2024-1. Ya hay 5 equipos con su boleto garantizado en los cuadrangulares y en la última jornada se definirán los últimos tres clasificados. En la Fecha 19, cuatro equipos pelearán por los últimos puestos para estar en las finales del primer semestre del año. Millonarios es uno de los que está en esa discusión.

Junior, Once Caldas, Millonarios e Independiente Medellín son los equipos que pelearán por los últimos tres boletos para estar en cuadrangulares. Uno de esos cuatro equipos se quedará afuera de la pelea por la estrella de mitad de año. Teniendo en cuenta lo que está en juego, se armó el debate en ‘Saque Largo’, de Win Sports. Allí lanzaron una predicción bastante arriesgada y muy anticipada.

Lo dijeron en Win: dan a Millonarios como finalista de la Liga 2024-1

Aún falta que se dispute la última fecha del ‘Todos contra Todos’ y en ‘Saque Largo’ ya lanzaron una predicción que se antoja muy apurada. Al aire, J.J Miranda se adelantó a todos y aseveró que Millonarios será uno de los finalistas del torneo, si asegura su cupo en los cuadrangulares. El periodista da al equipo de ALberto Gamero como máximo favorito para pelear la primera estrella del 2024

“Nunca me he equivocado con esto… Si Millonarios se mete en los 8, Millonarios está en la final”, aseguró al aire por Win Sports. Al escuchar tal afirmación, Eduardo Luis López volvió en sus palabras y le preguntó nuevamente por lo que acaba de decir. “Millonarios está en la final. Métanlo en la final. Falta otro y queda la final”, se sostuvo J.J Miranda.

(VIDEO) “Si Millonarios se mete en los 8, Millonarios está en la final”, J.J Miranda

Los 8 partidos en simultáneo de la Fecha 19 de la Liga Betplay 2024-1

Lo primordial de esta jornada será conocer a los últimos tres equipos que se apuntarán para los cuadrangulares de la Liga. Millonarios (vs. Chicó), Junior (vs. Cali), Once Caldas (vs. América) y Medellín (vs. Envigado) se pelean esos boletos para las finales. Uno de esos equipos quedará eliminado al término de la jornada. El equipo que arrancará la Fecha 18 fuera de los 8 es el DIM.

Por otra parte, los 4 partidos restantes también cobran relevancia para definir al equipo que terminará en la segunda posición de la Tabla, por detrás del Deportes Tolima. El equipo Pijao ya es líder y será cabeza de serie en los cuadrangulares. Entre Santa Fe, Bucaramanga y La Equidad se disputan ese segundo lugar al que también se le otorga la popular ‘Ventaja Deportiva’.

Domingo 28 de abril

Envigado vs. Medellín

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Ditaires de Itagüí.

TV: Win Sports

La Equidad vs. Deportivo Pereira

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Millonarios vs. Boyacá Chicó

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

TV: Win Sports +

Águilas Doradas vs. Fortaleza

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

TV: Win Sports / Win Sports.co / Win Sports Online

Jaguares de Córdoba vs. Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

TV: Win Sports / Win Sports.co / Win Sports Online

Bucaramanga vs. Alianza FC

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

TV: Win Sports / Win Sports.co / Win Sports Online

Once Caldas vs. América de Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palogrande

TV: Win Sports / Win Sports.co / Win Sports Online

Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palmaseca

TV: Win Sports / Win Sports.co / Win Sports Online