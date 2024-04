A falta de una fecha para que comiencen los cuadrangulares de la Liga, el ambiente en el FPC está caldeado con el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo. En medio de una entrevista, entregó declaraciones muy comprometedoras que tienen a varios clubes totalmente indignados. Su posición en la División Mayor pende de un hilo.

Según se ha podido conocer, varios clubes del FPC van a protestar formalmente contra el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo. En diálogo con el programa ‘MTF Momento Tóxico de Fútbol‘, el máximo dirigente del FPC arremetió contra Junior e Independiente Medellín. Catalogó de “ridículas” las actitudes de ambos equipos por las recientes polémicas arbitrales.

Junior y DIM, presionarán la salida de Fernando Jaramillo

Tanto Junior de Barranquilla como Independiente Medellín son los equipos más molestos con Fernando Jaramillo por las declaraciones que entregó en el programa de Eduardo Luis López. Además de las fuertes críticas que hizo a los dos clubes por las polémicas arbitrales, también se declaró seguidor de Millonarios. No lo negó públicamente, pero reconoció que su inclinación por el Azul no afecta sus decisiones en la Presidencia de la Dimayor y tampoco favorece al equipo de Alberto Gamero.

“¿Soy hincha de Millonarios? Nunca lo he negado y eso no me quita mi imparcialidad ni mi manera de trabajar, ni mi trasparencia, ni absolutamente nada. Un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal”, fue su declaración en una entrevista.

¿Sacarán a Fernando Jaramillo en la próxima Asamblea de la Dimayor?

En los próximos días, se estará celebrando una nueva Asamblea de la Dimayor y no se augura un buen ambiente para esta reunión. Además de Junior e Independiente Medellín, otros clubes del FPC también estarían muy molestos con Fernando Jaramillo por las declaraciones que entregó. Sus críticas a clubes afiliados y su particular inclinación por Millonarios le harán perder mucho apoyo.

A todo eso hay que sumarle que toda la cúpula del Fútbol Colombiano otra vez está en jaque por investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Un total de 16 clubes en Colombia están bajo la lupa por cometer serias infracciones en el mercado de los derechos deportivos.