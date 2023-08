El fichaje que no pudo ser. Dayro Moreno, que tiene en la mira el récord de Sergio Galván Rey, da detalles de su vida deportiva, los acontecimientos fuera de las canchas y el pase frustrado al América de Cali.

Es el único grande que le quedaría por jugar, pues ya pasó por Atlético Nacional y Millonarios. En Charla con AS Colombia, Dayro Moreno dio detalles del fichaje fallido, cuando estaba Juan Carlos Osorio en América de Cali.

Actualmente, es la gran estrella del Once Caldas, es su lugar en el mundo del fútbol y parece que en este club buscará romper el récord de Galván Rey y convertirse en el máximo anotador en la historia del FPC.

“He tenido siempre ese problema… que la fiesta, que la rumba, que las salidas de noche. Aparte de eso, a uno lo contratan para hacer goles y donde he ido he salido goleador. Tuve la oportunidad (en América), viajé ese diciembre a Cali (2021), me reuní con gente del América. Estaba el profe Osorio. En diciembre me dijeron que en enero, que el profe iba a tomar la decisión, lastimosamente no fue la mejor decisión y por eso no llegué. Pero la gente estaba ilusionada, mucha hinchada del América me escribió”, dijo Dayro en charla con AS Colombia.