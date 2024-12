Llegó a 688.000 reproducciones: Esto hizo el presidente de Dimayor cuando le pusieron la canción de Nacional

No ha sido un semestre fácil para la Dimayor y uno de los equipos más sancionados fue Atlético Nacional. Sin embargo, esto no impidió que estuvieran presentes en la final de vuelta de la Liga Colombiana II-2024, y hasta a Fernando Jaramillo le pusieron la famosa canción del equipo ‘Verdolaga’.

Publicidad

Publicidad

El año empezó con una confirmación por parte de Jaramillo que dio de qué hablar, ya que no sabía que estaba al aire. “¿Soy hincha de Millonarios? Nunca lo he negado y eso no me quita mi imparcialidad ni mi manera de trabajar, ni mi trasparencia, ni absolutamente nada. Un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal“, dijo el presidente de la Dimayor en el programa de YouTube el ‘Momento Tóxico de Fútbol’.

Con este antecedente sobre la mesa terminó siendo un salvavidas para Fernando Jaramillo que Millonarios no fuera campeón en la Liga Colombiana I-2024 para que se acabara la especulación de algún tipo de favorecimiento al equipo albiazul. El segundo semestre se puso marcha en el fútbol colombiano y las polémicas decisiones volvieron a decir presente.

A pesar de que la narrativa que se instaló entre los hinchas de Atlético Nacional es que la Dimayor estaba contra ellos por sanciones como la pérdida de los tres puntos del partido contra Junior de Barranquilla del 26 de septiembre y las suspensiones al entrenador Efraín Juárez, el ente que regula el fútbol colombiano organizó una gala de leyendas antes del partido contra Deportes Tolima por la final de vuelta de la Liga Colombiana II-2024.

Publicidad

Publicidad

La reacción del presidente de Dimayor cuando le pusieron la canción de Nacional

Macnelly Torres y Fernando Jaramillo. (Foto: Vizzor Image)

En la gala de leyendas que se hizo en Medellín pusieron la famosa canción de Nacional que se llama ‘El Pregón Verde’ y el presidente de la Dimayor empezó viendo como René Higuita se animó a bailar. Luego de unos segundos, Fernando Jaramillo dijo “gracias DJ, gracias” y dio la indicación con la mano para que pararan la música. El video causó tanto impacto que llegó a más de 688.000 reproducciones en Instagram.

ver también Impresionante salida de la hinchada de Atlético Nacional en la final contra Tolima

El recibimiento al presidente de la Dimayor en el estadio Atanasio Girardot

Antes del partido Atlético Nacional vs. Deportes Tolima por la final de vuelta de la Liga Colombiana II-2024, se hizo viral el video del recibimiento de los hinchas verdolagas a Fernando Jaramillo cuando estaba entrando al estadio Atanasio Girardot. Al presidente de la Dimayor le dijeron de todo menos consejos.

Publicidad

Publicidad