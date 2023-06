América de Cali presentaría a Lucas González como su nuevo entrenador en las próximas horas, noticia que tiene las opiniones divididas entre los hinchas, debido a que algunos ven positivo el arribo del joven entrenador, pero otros la cuestionan por la poca experiencia que tiene.

El nuevo entrenador sería presentado el próximo jueves 29 de junio para que empiece a trabajar con la platilla el viernes 30, como lo confirmó el presidente del equipo ‘escarlata’, Mauricio Romero, en una entrevista para el programa ‘Súper Combo Deportivo’ de la emisora RCN Radio de la ciudad de Cali.

La confesión de Romero que no gustó a los hinchas

El dirigente americano también se refirió a la plantilla que quieren armar de cara al proyecto a largo plazo que buscarán consolidar, allí dejó claro que para este campeonato la intención es tener una nómina corta y no hacer lo del primer semestre, en donde Alexandre Guimaraes quiso tener una más amplia.

“Queremos una plantilla corta, no queremos una plantilla tan larga, veremos si hay alguna oferta de ceder alguno de nuestros jugadores”, dijo Romero, palabras que no gustaron mucho a los hinchas, ya que cuestionan que no se piense en darle variantes al nuevo entrenador y se pueda sufrir por falta de jugadores en los momentos definitivos, como ocurrió en el torneo apertura.