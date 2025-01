El Sudamericano Sub-20 está a punto de empezar y el técnico César Torres dio a conocer el listado de los 23 jugadores que participarían en la competencia y los amistosos previos con Perú. Al no ver su nombre en la lista, un jugador se molestó.

El futbolista Jaime Peralta, actual jugador del Cúcuta Deportivo y con un pasado en el Independiente Medellín, expresó su descontento. Lo anterior, tras no ser incluido en el reciente microciclo de la Selección Colombia Sub-20.

La exclusión de Peralta ha generado polémica, especialmente por las declaraciones del jugador, quien asegura que no entiende las razones detrás de esta decisión.

En una entrevista concedida al programa VBAR de Caracol Radio, Peralta relató lo que pasó en una concentración previa en Ecuador. Dijo que el técnico Torres le había asegurado que lo tenía en cuenta para futuros compromisos con la Selección.

“El profe no me dijo nada. Cuando estábamos en Ecuador me dijo que me quería tener en cuenta, que siguiera así. Que me preparara y que así me iba bien”, afirmó el delantero.