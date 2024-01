Muy buenos días se viven en América de Cali luego de la victoria 4-1 contra Atlético Nacional. El equipo escarlata fue efectivo y se llevó una goleada para el recuerdo en uno de los clásicos más importantes de Colombia. Pero, como siempre, hay ‘preguntas’ e inconformidades, a las cuales César Farías respondió.

En la rueda de prensa post partido, al flamante entrenador venezolano le preguntaron por dos jugadores. Se trata de Franco Leys y Michael Barrios, quienes no han tenido minutos en este 2024. El primero ya había perdido algo de terreno con Lucas González; y el segundo está recién llegado como refuerzo de los ‘escarlatas’.

Farías, fiel a su estilo, respondió: “Con mucho respeto te tengo que decir que no hablo individualmente de los jugadores. Son jugadores que los consideramos correctamente, después me toca hacer la elección técnica. Para eso me trajeron a mi, para elegir. Problemas no hay con nadie, hay que elegir 18”.

Y luego, agregó: “Eso sí, yo ahorita termino y me voy para la casa a analizar el partido completo, analizo los entrenamientos. Estudio al rival, vivo 24 horas para esto y para lo que me preparé. Respeto a los que están y a los que no están, no entro en juicio de valores ni de rendimiento con nadie. Hoy deberíamos estar hablando solamente de la victoria“.

Video: César Farías responde a ausencias de Franco Leys y Michael Barrios