Ricardo Gareca, uno de los entrenadores más importantes de Latinoamérica, que le dio el regreso a la Selección Perú a un Mundial y que estuvo por Vélez Sarsfield de Argentina, habló sobre un posible retorno a América de Cali.

Vale resaltar que Ricardo Gareca es un ídolo en América de Cali tras su paso como jugador, siendo uno de los mejores futbolistas que ha pisado el fútbol colombiano. Se encienden los rumores y el gigante rojo se ilusiona.

El entrenador argentino rompió el silencio y se refirió al América de Cali tras su paso por Vélez. En diálogo con Win Sports, ‘El Tigre’ habló de los acercamientos con los directivos del club rojo.

“Hoy por hoy yo no he recibido ninguna llamada del América. He recibido llamada del América en su momento, apenas yo me desvinculé de Perú. He hablado, he tenido una breve charla con Tulio, en su momento, pero cuando me desvinculé, quería hablar de un proceso, quería ver cómo estaba yo y yo le manifesté que la etapa que iba a tener una vez que me alejé de la Selección de Perú era esperar un poco a ver el Mundial, a que terminara el Mundial”, dijo Ricardo Gareca en Win Sports.

“Simplemente como que es un país que estoy ligado, si bien no vivo, es un país en el cual no me resultaría complicado el volver a estar. He jugado, he dirigido, he vacacionado, siempre es motivo de que en Colombia yo pueda ir o visitar. No me resultaría para nada extraño el hecho de que en cualquier momento yo pudiera volver a trabajar en Colombia”, apuntó Gareca.