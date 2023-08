El Fútbol Colombiano está en alerta máxima tras presentarse un lamentable hecho en la ciudad de Cali luego de conocerse que la camioneta del jugador del América de Cali, Iago Falque fue baleada por varios hombres armados que aún no se han podido identificar por parte de las autoridades locales.

Si bien, por ahora no se logra esclarecer el suceso, se sabe que el futbolista español se encuentra fuera de peligro, pues no se encontraba en ese momento en el vehículo y la persona que conducía la camioneta tampoco sufrió daños y se encuentra bien físicamente.

El conductor relató en un video luego del atentado que: “no sé si me iban a robar, me dispararon, menos mal que no iba con Iago (Falque). Iba a tanquear cuando me dispararon”. Todo sucedió cuando salió del complejo deportivo en Cascajal, en la carretera que lleva de Jamundí hasta Cali.

Según se conoció en redes sociales, los relatos indican que el hombre que iba al volante del carro se aprestaba a salir a la carretera Panamericana, al parecer, una mujer en motocicleta se puso adelante. De un momento a otro, llegaron en otra moto y empezaron a disparar.

El conjunto ‘escarlata’ también se pronunció y afirmó que las autoridades están recolectando pruebas para determinar la verdadera razón de los hechos.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que alrededor de las 7:00 p.m. de este viernes, en inmediaciones de la Sede Deportiva Cascajal , se presentó un hecho en el que se vio involucrado el vehículo de nuestro jugador Iago Falque. Aclaramos que el jugador NO SE ENCONTRABA PRESENTE al momento de los hechos. Las autoridades están al frente recolectando todas las pruebas para esclarecer los hechos y poder emitir una versión oficial a la opinión pública”.