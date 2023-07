Víctor Ibarbo fue anunciado como uno de los grandes refuerzos para el América de Cali de cara a lo que será el segundo semestre del 2023, jugador que viene sin continuidad desde hace más de un año, pero que por sus grandes antecedentes en el fútbol de Europa y la Selección Colombia, da esperanzas de que pueda rendir.

El delantero fue contratado con la aprobación del entrenador Lucas González, el cual lo estaba entrenando desde hace varios meses en Águilas Doradas, por lo que seguramente tendrá mucho protagonismo con los ‘Diablos Rojos’, pero lastimosamente para el técnico y el cuadro ‘rojo’, el jugador sufrió un problema físico.

Ibarbo sufrió un inconveniente en uno de los entrenamientos, así lo confirmó Lucas en una entrevista para el programa ‘Súper Combo del Deporte’ de la emisora RCN radio de Cali, allí indicó que inicialmente se cree que no es algo complicado como ocurrió con el futbolista Luis Sánchez, que se perderá lo que resta del 2023.

“Tuvo una situación similar, tuvo una pequeña molestia y estamos evaluándolo esperando que no sea nada serio. Esperamos que no sea nada similar, todavía pendientes de que se confirme todo con el cuerpo médico, pero estamos esperando que no sea así”, dijo el técnico del América, por lo que se espera que en las próximas horas se dé un veredicto definitivo sobre Víctor.