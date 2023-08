América de Cali no pasa un buen momento futbolístico, tema que tiene muy molestos a sus hinchas, pero en medio de los cuestionamientos al entrenador Lucas González, el cuadro ‘escarlata’ recibió una muy buena noticia de cara al futuro del equipo, así lo reveló el máximo accionista del club, Tulio Gómez.

El dirigente deportivo y actual candidato a la gobernación del Valle del Cauca, aseguró en una entrevista para ‘El País’, que la idea seguir dándole grandeza al equipo, es por esto que buscan que el equipo se pueda seguir expandiendo a nivel internacional, por lo que se trabaja para tener una filiar en el exterior.

“Para la hinchada de América se vienen grandes cosas. Necesitamos que los resultados mejoren porque si no empiezan a presionar. No les puedo dar detalles porque es algo confidencial, pero vamos a tener una filial y algo de talla internacional”, dijo Gómez, que no quiso revelar más detalles del tema.

La posibilidad de tener una filiar del América en el exterior, podría ayudar al club en lo deportivo, debido a que muchos jugadores que brillen en dicho equipo, si su nivel es bueno, llegaría a reforzar al plantel americano, así como sucede con grandes clubes en el mundo como Rea Madrid y Barcelona en España.