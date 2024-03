Un doblete de Rodrigo Holgado y gol de Johan ‘Papula’ Garcés, mantiene la esperanza en América de Cali y le da algo de respiración al técnico venezolano César Farías. En medio de un Pascual Guerrero con pocos hinchas, el club ‘Escarlata’ pudo salir adelante ante el reto del Boyacá Chicó, que por un momento lo asustó y por poco le quita los puntos. En el partido por la fecha 13 de la Liga Colombiana I-2023, el club ‘Escarlata’ ganó 3-2, escala en la tabla de posiciones y ve el octavo puesto cerca.

Un juego muy complicado de América, en el que Boyacá Chicó también marcó goles y por poco y asalta al menos un punto. Al final, Johan Garcés, el considerado nuevo ‘Adrián Ramos’, pudo anotar con el club de sus amores y decretó el 3-2 final que cae como un completo alivio para toda la hinchada, directivos, jugadores y cuerpo técnico.

De esta manera, América de Cali escaló a la novena posición de manera parcial, pero suma 16 puntos y quedó a dos unidades del octavo puesto, parcialmente y teniendo en cuenta que la fecha 13 aún no ha finalizado. Una ubicación clave para poder rematar de mejor manera el ‘Todos contra Todos’, pues mirando el calendario, jugará contra varios rivales directos e históricos.

El calendario apretado que le espera a América de Cali

Deberá ir al Atanasio Girardot para enfrentar al Medellín, al Palmaseca en clásico vs. Deportivo Cali y en El Campín se verá las caras con Santa Fe. También jugará en el Palogrande de Manizales con Once Caldas. Los únicos juegos que le quedan en el Pascual Guerrero son vs. Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto.

El salto en la tabla es bastante destacado y permite la tranquilidad y la ilusión por mantenerse en la pelea por el título de junio, pero el cronograma de juegos no se ve para nada sencillo. Le esperan verdaderas finales para poder mantenerse en la pelea por clasificar.

Goles de Holgado y ‘Papula’ para el triunfo ante el Chicó

Rodrigo Holgado abrió el marcador al minuto nueve del partido luego de un lindo balón de Edwin Cardona hacia el área rival. El central Jeison Palacios pudo controlar el balón y dejó una gran asistencia para que Rodrigo Holgado pudiera rematar ante la salida del arquero rival.

Luego, de penalti, el delantero argentino marcó el segundo para América tras una mano dentro del área del Boyacá Chicó. El árbitro decretó penalti y el atacante no perdonó y selló el doblete. ‘Papula’ Garcés, de la cantera americana, anotó el 3-2 definitivo ya finalizando el juego. El otro canterano, Josen Escobar, fue expulsado.