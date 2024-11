La confesión del técnico de Bayer Leverkusen tras los tres goles de Luis Díaz con Liverpool

Cuando parecía que estaba en una situación complicada al dejar de ser titular habitual de Liverpool, Luis Díaz respondió con tres goles en la victoria contra Bayer Leverkusen en la Champions League. A Xabi Alonso, el técnico rival, no le quedó otra que hacer una dura confesión.

De entrada, el entrenador Arne Slot sorprendió y puso a ‘Lucho’ Díaz jugando desde la formación inicial como delantero ‘9’, mientras que Cody Gakpo fue el extremo izquierdo. El jugador colombiano respondió con tres goles que hicieron reaccionar al DT de Bayer Leverkusen.

Luego de un gol anulado al equipo alemán por una mano de Jeremie Frimpong, el partido por la cuarta jornada de la fase de la liga de la Champions League se abrió con un pase de Curtis Jones que Díaz definió con un globito sobre el arquero Lukás Hrádecky. Xabi Alonso iba a hablar sobre este golazo.

Tan solo pasaron dos minutos y llegó el segundo gol de Liverpool tras una anotación de Cody Gakpo. ¡Y ahí no paró todo! La cereza del pastel llegó con dos goles más de Luis Díaz para decretar la goleada cuatro a cero contra Bayer Leverkusen.

l tercer gol de Díaz vs. Bayer Leverkusen. (Foto: Imago)

“La segunda mitad comparada con la primera no fue lo suficientemente buena. Creo que en los primeros 45 minutos competimos muy bien, jugamos bien y pudimos tener una buena posesión, tal vez no creando muchas oportunidades, pero también defensivamente fuimos muy intensos y realmente tenemos una buena organización” , empezó diciendo el técnico de Bayer Leverkusen en conferencia de prensa antes de hacer una confesión tras los tres goles de ‘Lucho’ Díaz.

Xabi Alonso explicó el golazo de Luis Díaz en la Champions League

Xabi Alonso no dudó y explicó sobre la primera anotación de Díaz que “en el segundo tiempo empezamos a no tener el balón así que en tan buenas posiciones no pudimos encontrar al jugador libre, entonces estaban recuperando el balón con mucha facilidad y por eso no pudimos aguantar esa intensidad y dejamos caer un un poco nuestro ritmo. El primer gol ha sido una consecuencia de esa razón, jugar el balón con demasiada facilidad, no estábamos apretando la línea demasiado rápido y recibir el segundo (gol) después de solo 2 minutos fue tan difícil… No pudimos recuperarnos“.

La confesión del técnico de Bayer Leverkusen tras los tres goles de Luis Díaz

Luego de explicar por qué se dio el golazo de Luis Díaz, el técnico de Bayern Leverkusen terminó de confesar en conferencia de prensa lo que sintió tras la goleada de Liverpool. “No pudimos aguantar un poco más este 1-0 15 o 20 minutos para estar en el partido un poco más. Recibir el 2-0 nos hizo las cosas mucho más difíciles y al final intentamos marcar el 2-1 (…) 4-0 es difícil, el resultado probablemente sea más difícil que el rendimiento, pero eso es lo que es la Champions League contra Anfield, contra uno de los mejores equipos, así que aprenderemos”, confesó Alonso.

