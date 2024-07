Marcelo ‘El Loco’ Bielsa en todo su esplendor. Uruguay va a enfrentar a la Selección Colombia en una de las dos semifinales de la Copa América 2024, y en la previa a lo que promete ser un partidazo, el DT del equipo uruguayo dio la clave para que la Tricolor le pueda hacer daño. Néstor Lorenzo toma atenta nota.

Colombia abrió la jornada del 6 de julio en la Copa América 2024 con una contundente goleada contra Panamá por cinco goles a cero que la clasificó a semifinales. Otra historia fue la del duelo Brasil vs. Uruguay, ya que, por obvias razones, se dio un encuentro más cerrado que se definió desde los lanzamientos de penaltis.

La Selección de Uruguay se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Nahitan Nández al minuto 29 del segundo tiempo y la decisión de Marcelo Bielsa fue sacar a Darwín Núñez de la cancha e intentar hacer todo lo posible para llegar a la definición por penales. Lo hicieron y se terminaron llevándose la victoria por cuatro a dos.

El entrenador de Uruguay acudió a la conferencia de prensa y empezó a analizar lo que fue la victoria contra Brasil diciendo que “no se puede ignorar que se crearon tres situaciones de gol en 90 minutos, pero a su vez el rival creo dos situaciones de gol. El fútbol también esas cosas cosas de comparación. El partido fue cerrado”. Hasta ahí todo normal en el análisis de ‘El Loco’ Bielsa, pero la gran curiosidad estaba por llegar.

Marcelo Bielsa en Uruguay vs Brasil. (Foto: Imago)

Antes del partido contra Colombia del miércoles 10 de julio a las 7:00 P.M. en el estadio Banco de América, de Charlotte, Marcelo Bielsa no solo dijo sobre la Tricolor “es un equipo al que le sobran delanteros y eso en el mundo del fútbol no es común. Es un equipo que tiene más de una opción para cada puesto y no hay mucha diferencia entre el que inicia y respecto al que ingresa“. El DT de Uruguay también reveló cómo los rivales le pueden hacer daño al funcionamiento de la selección uruguaya.

El DT de Uruguay reveló cómo Colombia le puede hacer daño en semifinales

Luego de eliminar a Brasil, Marcelo ‘El Loco’ Bielsa reveló en conferencia de prensa que la Selección de Uruguay “para jugar necesitamos correr mucho”. Esto quiere decir que, si Colombia quiere hacerle daño en semifinales, lo primero que debe hacer es quitarle el balón, manejarle los tiempos del partido, y no permitir que los jugadores uruguayos corran en transición de defensa a ataque con espacios. Ahí es cuando más peligro le generan al rival.