Campeón histórico de Argentina advirtió a la Selección Colombia: "No les conviene"

Se espera un partido de alta intensidad este martes en el Metropolitano de Barranquilla para el encuentro entre la Selección Colombia y Argentina. Las condiciones climáticas serán un factor clave para el partido y un campeón histórico de la Albiceleste hizo una advertencia.

Este martes 10 de septiembre se juega el encuentro entre la Selección Colombia y Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará a las 3:30 pm en el calor de Barranquilla y las condiciones climáticas han dado mucho de qué hablar.

Para la hora del partido, se esperan temperaturas que superen los 31°C centígrados, con una humedad de entre el 70% y el 75% y con probabilidades de lluvia. En principio, estas condiciones representarían una ventaja para los locales, pero no todos opinan lo mismo.

Mario Alberto Kempes, ídolo de la Selección Argentina y máximo artífice de la primera Copa del Mundo de la Albiceleste en 1978, se refirió a las condiciones climáticas en las que se jugará el partido. El exjugador aseguró en El Alargue de Caracol Radio que esto afectará a los propios futbolistas colombianos.

Mario Alberto Kempes (Getty)

“No le conviene ni a Colombia, Argentina tiene que viajar y jugar donde diga Colombia. Para mi es una locura, si en Colombia jugaran todos los jugadores que estuvieran acostumbrados, pero no sé cuántos de la Selección que van a jugar mañana están acostumbrados a ese calor por más de que hoy en Europa está haciendo mucho calor” explicó el ‘Matador’.

¿Revancha para la Selección Colombia?

Kempes no consideró que esta sea una oportunidad de revancha para el equipo cafetero tras la final de la Copa América. “Yo creo que es un partido, no es una guerra. El fútbol da revanchas, principalmente en esos partidos cuando se pierde una final, lo que pasó en la Copa América, pasó, ya está, se terminó. Si Colombia gana mañana, no gana la Copa, gana tres puntos que son importantes para la clasificación. Puede haber revancha a nivel de equipo, pero a nivel de Selección, si Colombia gana mañana no le van a dar ningún trofeo“.

El campeón del mundo elogió el nivel de la figura de la Selección Colombia, James Rodríguez. “James es como si tuviera un segundo respiro, porque yo creo que James es un jugador de Selección, que se siente mucho más cómodo en el equipo. Ha cambiado de equipo y no se ha podido asentar a ninguno y es una pena, porque es un gran jugador. A nivel de selección ha tenido participación importante como en la Copa América, vamos a ver qué pasa mañana y cuando empiece en España con el Rayo“.