Así fue la rumba de Ecuador en el camerino del Metropolitano luego de vencer a Colombia

En redes sociales circula el video de la celebración de los jugadores de la Selección Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla. Se ve a Moisés Caicedo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, entre otros, bailando ritmos del pacífico. No hay más que decir, que el que gana es el que goza.

La Selección Colombia no pudo ante una aguerrida Selección Ecuador y se escribe un triste capítulo de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Los ecuatorianos se hicieron grandes en el Metropolitano de Barranquilla con 10 hombres y aguantaron el 1-0 para festejar en el camerino y escalar en la tabla de posiciones.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.