Todo está listo para que, este sábado, en Wembley, Liverpool y Chelsea disputen el segundo título del fútbol inglés, la FA Cup, luego de que ya se disputaran la Copa de la Liga Inglesa, ganada por el coinjunto 'Red', luego de una casi infinita definición desde el punto penalti.

En el juego, que tendrá transmisión por ESPN Y Star+, tiene desde ya como protagonista a Luis Díaz, quien por elección del director técnico, Jürgen Klopp, será inicialista en el duelo contra los 'Blues' y podrá la oportunidad arrancar en el 11 por la lucha de su segundo título de la temporada con el Liverpool.

El gran ausente para los dirigidos por el entrenador alemán es el brasileño Fabinho, quien en el último partido de la Premier League, que fue victoria 1-2 contra el Aston Villa, sufrió una lesión muscular y no se alcanzó a recuperar. Aunque, según el mismo Klopp, no fue nada grave y no se perderá la final de la Champions League contra el Real Madrid.

Fecha, hora y señal de TV para ver en vivo y en directo al final entre Liverpool y Chelsea por la FA Cup:

Liverpool vs Chelsea

Día: Sábado, 14 de mayo

Hora: 10:45 am (hora colombiana)

Estadio: Wembley

TV: ESPN / Star +

