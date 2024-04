“Nos queda un par de semanas para esos partidos. Miraremos los jugadores disponibles. Tenemos una estructura que pocas veces hemos cambiado. Cometimos errores, pero no es para volvernos locos. Tenemos que corregir y mirar el panorama que se nos viene”, agregó Gamero tras la derrota en Chile.

“No esperábamos ese resultado hoy, con un punto faltando nueve, la situación está complicada. No podemos esconder que tenemos la opción de la Copa Sudamericana”, dijo Alberto Gamero en la rueda de prensa.

