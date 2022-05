El delantero de la Selección e ídolo de Colombia, Falcao García, recibe los mejores elogios de un compañero del Rayo Vallecano, un modesto club de Madrid que fue revelación de la LaLiga 2021/2022 tras salvar el descenso en parte por los goles de 'El Tigre'. Pese a las lesiones, el colombiano fue clave.

Falcao García, no más con estar en el camerino, ya produce un cambio e inyecta un chip ganador. No cabe duda que fue uno de los mejores fichajes esta temporada en España. El Tigre volvió a competencia luego de unos años para el olvido en Turquía, donde no pudo dar lo que se esperaba en el Galatasaray de Turquía.

Santiago Comesaña, uno de los jugadores más importantes de la temporada en Rayo Vallecano, se rindió en elogios a Falcao García, el jugador español comentó lo impactante que fue la presencia de 'El Tigre' en el equipo. Palabras que dejan claro lo que significa este asombroso delantero tanto en España como en Colombia.