El entrenador de Atlético Nacional , Efraín Juárez , es blanco de cuestionamientos por sus gestos al final del partido en la clasificación a la final de la Copa Colombia ante los hinchas del Deportivo Independiente Medellín , situación que le trajo inconvenientes al técnico mexicano con las autoridades de la capital antioqueña.

Publicidad

Publicidad

Cuando estaba dando la rueda de prensa, Juárez fue detenido por la policía, la cual lo citó para este martes 19 de noviembre a las 9:00 AM en la comisaría, en donde dará sus descargos a lo ocurrido y en donde se le determinará si recibirá algún tipo de multa o sanción por parte de las autoridades por sus gestos a la afición del DIM.

La decisión que tomó Atlético Nacional

Sobre el tema habló en las últimas horas el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, quien en una entrevista para el canal Teleantioquia, confirmó que evidentemente el entrenador Efraín Juárez fue citado por la policía, pero desde el club tomaron la decisión de apoyar al técnico mexicano y le darán apoyo jurídico.

Botero también contó que Juárez no asistirá a la citación, ya que se delegó a un apoderado para que vaya a la comisaría en su nombre y cumpla con el pedido de las autoridades, por lo que el presidente del ‘verdolaga’ le quiso dar un mensaje de tranquilidad a la afición con lo que pueda pasar con su entrenador, el cual prepara lo que será el inicio de los cuadrangulares.

Publicidad

Publicidad

“Va un apoderado nuestro en representación de Efraín a dar las declaraciones al respecto y estamos muy tranquilos y vamos a portar las pruebas del caso, la policía decía que Efraín hacía unos actos obscenos, no lo compartimos, pero en ese sentido estamos muy blindados”, dijo el presidente del cuadro ‘verde’ de Antioquia.

Publicidad

Publicidad

ver también Policía se llevó al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, tras juego con DIM

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre lo ocurrido?

Después del final del partido, Efraín aseguró en rueda de prensa que: “Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos”.