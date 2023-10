Lionel Messi se quedó con su octavo premio del Balón de Oro, tras ser elegido por periodistas como el mejor futbolista del año 2023, distinción que tiene muy felices a los millones de seguidores que tiene el crack argentino en el mundo, pero no muy contentos a otros que no gustan mucho de la figura del Inter Miami.

Los hinchas de la Selección Argentina y del Barcelona festejaron el premio que ganó ‘Lío’, pero como de esperarse, algunos seguidores del Real Madrid no quedaron muy de acuerdo con que fuera Messi el que se quedará con el Balón de Oro, uno de los inconformes fue el periodista español Tomás Roncero, quien mandó una fuerte crítica.

El comunicador aseguró que a Messi no debería tener ocho Balones de Oro, ya que le han dado algunos que no se ha merecido, como sucedió con este último, en el que según él, se lo dan después de haber pasado muchos meses de haberse disputado el Mundial de Qatar 2022, competencia que ganaron con 6 penales.

“Hola amigos, se consumó lo que sabíamos. Le iban a dar otra vez el Balón de Oro a Messi. Como homenaje está bien, sabemos que está retirado desde hace unos meses en Miami, incluso ya desde el último año en PSG. Se preparó para jugar el Mundial, tuvo 6 penales a favor, récord para una selección, pero bueno… Está bien, hizo un buen Mundial y lo ganó, pero pasaron 11 meses, ya ni me acordaba de Qatar. Pasado mañana es noviembre, he visto que puntuaba hasta el 20 de agosto, pero sabemos como funciona esto”, dijo inicialmente Tomás.

Que después agregó: “Hagamos una recapitulación. Ganó ocho, cinco muy merecidos, pero hubo tres que no. En 2010 era para Xavi o Iniesta. Messi no metió ni goles ni asistencias en Sudáfrica, no jugó ni la final de la Champions y se lo dieron. Hace dos años (2021), el Bayern Múnich de Lewandowski metió todos los títulos, Bota de Oro y se lo dieron a Messi, que había pegado un patinazo histórico en la Champions. Y este año era de Haaland, récord histórico de la Premier, gana todos los títulos que se pueden ganar y tampoco. Rodri, español, gana todo con el City y la Nations League con España, ni siquiera en el podio. Messi ganó 5 muy merecidos; los otros 3, regalados.

Leo, chapeau, has hecho mucho por el fútbol, tu rivalidad con Cristiano no la olvidaremos nunca. Además, 8 es un número que me gusta mucho porque me recuerda a la noche en Lisboa con el Bayern Múnich, je. Felicidades, campeón”.

La controversia reacción de Cristiano Ronaldo

Tras las fuertes palabras de Tomás Roncero cuestionando el Balón de Oro ganado por Lionel, miles de comentarios llovieron en Instagram sobre el tema, en donde muchas personas compartieron su opinión y le dieron la razón, mientras que otros lamentaron sus palabras y aseguraron que simplemente era envidia contra el argentino.

Pero en medio de los cientos de respuestas a Roncero, llamó la atención que apareció uno de Cristiano Ronaldo, quien respondió las palabras del periodista español dejando unos emojis de risa, comentario que causó un gran revuelo y polémica, ya que generó muchas interpretaciones por parte de sus seguidores y los de Messi.

En qué años ganaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo el Balón de Oro

Los ocho Balones de Oro que ha conseguido Messi se dieron los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, mientras que Cristiano Ronaldo tiene cinco, logrados en el 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, siendo ambos los futbolistas que más han ganado este premio en los últimos 16 años.

