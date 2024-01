Este domingo 21 de enero se disputó la jornada número 21 de la Premier League y Liverpool dio un paso importante en su pelea por el liderato de la tabla con su triunfo como visitante ante Bournemouth. El equipo dirigido por Jürgen Klopp se llevó los puntos con una goleada en el Vitality Stadium, pero se llevaron un gran susto por la gran patada de Justin Kluivert sobre Luis Díaz.

Liverpool continúa con su camino rumbo al título de la Premier League y han conseguido su tercera victoria de manera consecutiva con su visita al Bournemouth. El equipo de Merseyside no dejó pasar la oportunidad ante un equipo de la zona media de la tabla y aseguró los puntos con una gran goleada.

Las estrellas del partido fueron, sin lugar a dudas, Darwin Nuñez y Diogo Jota. Los jugadores pusieron un par de goles a su nombre cada uno para una gran victoria 0-4 en condición de visitante. Este resultado les permite estirar la diferencia con Manchester City, Arsenal y Aston Villa a 5 puntos, tomando en cuenta que el equipo de Guardiola ha jugado un partido menos.

Dura entrada sobre Luis Díaz

Si bien el partido de Liverpool fue casi perfecto, hay que destacar que Klopp y todos los hinchas de los Reds se llevaron las manos a la cabeza en el primer tiempo con una dura entrada de Justin Kluivert sobre Luis Díaz. El colombiano se llevó una gran patada que pudo causar una seria lesión.

La jugada ocurrió al minuto 38’. Luis Díaz y Justin Kluivert fueron a la disputa del balón y el futbolista neerlandés acabó dando un planchazo directo a la pierna derecha del jugador estrella de la Selección Colombia. Pese a las protestas de Jürgen Klopp, el juez central dejó correr el juego y la acción no fue revisada por el VAR.

Mal momento para Lucho

Pese a la victoria 0-4 en condición de visitante, Luis Díaz se vuelve a ir de la cancha con un sabor amargo. El colombiano continúa con su mala racha y ha firmado otro mal partido. Sofascore le dio al extremo la peor calificación de todo el once titular de los Reds en este encuentro, con un puntaje de 6.7.

El propio entrenador de Liverpool ya había reconocido que el jugador pasaba por un bajón de rendimiento. “Si Lucho no está jugando muy bien, no tengo que decírselo. Él lo sabe antes que yo. Entonces, se trata solo de confianza, fe y tiempo. No había duda de que regresará definitivamente. Y sí, para nosotros eso es muy importante, absolutamente”.

