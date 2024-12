No fue una buena tarde para Luis Díaz en la Premier League. En partido por la fecha 14, a Liverpool le tocó enfrentar un complicado juego ante el Newcastle, que no se la puso nada fácil. El certero golpe para Lucho no solamente viene de este partido, sino que otros clubes ingleses se unen a la fiesta y le meten presión a los ‘Reds’ en la tabla de posiciones.

En St James’ Park, Liverpool esperaba tener un buen resultado en condición de visitante, y aunque el empate parece serlo, la forma en que se dio y los demás resultados de la jornada, no deja de ser un golpe para los dirigidos por el técnico Arne Slot. Luis Díaz no fue titular y entró al minuto 67 por Cody Gakpo.

Newcastle comenzó ganando a través de Alexander Isak al minuto 35. Liverpool empató gracias a Curtis Jones. Anthony Gordon anotó el segundo para el local al 62′ y ahí apareció el doblete de Mohamed Salah, que parecía darle el triunfo a los ‘Reds’ de visitante. Cuando se firmaba el 3-2, las ‘Urracas’ colocaron el 3-3 definitivo tras el remate de Fabian Schar. Cuando se tenían los tres puntos en el bolsillo, se arrebataron de forma insólita.

De esta manera, Liverpool mantiene el liderato en la tabla de la Premier League con 35 puntos y aguarda por la agenda del mes de diciembre, que será muy competitiva, donde también habrá Champions League y Carabao Cup. Habrá clásico con el Everton el 7 de diciembre, juego ante el Girona por Champions League el 10 y le esperarán rivales como el Southampton, Fulham, Leicester, Tottenham y West Ham.

El certero golpe que reciben Luis Díaz y Liverpool apenas comenzando el mes de diciembre

En la fecha 14, los marcadores fueron en contra del Liverpool. Por ejemplo, Chelsea goleó 1-5 de visitante al Southampton, Manchester City venció 3-0 al Nottingham Forest, Aston Villa derrotó 3-1 al Brentford y Arsenal hizo lo propio ante Manchester United en el Emirates. De esta manera, estos clubes le descuentan puntos al Liverpool y le escoltan en la tabla de posiciones, aunque todavía con amplia diferencia.

Se espera que Luis Díaz pueda consolidarse en la titular en diciembre y sacar mucha más ventaja en las tablas de la Champions y Premier League.