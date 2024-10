El grave problema que tendría Luis Díaz apenas regrese a concentración en Liverpool

‘Liverpool Echo’, uno de los medios más influyentes en el Reino Unido, sigue la actividad de cada uno de los jugadores del Liverpool en sus respectivas selecciones. Analizaron a Luis Díaz y su actuación contra Bolivia, pero no pasó el examen para los comentaristas ingleses. El problema no es otro que enfrentar las críticas por su papel en la Selección Colombia, que podría pasarle factura en las titulares de su club en Premier y Champions League.

Apenas finalice el partido por la décima fecha contra ‘La Roja’, Luis Díaz estará viajando a Liverpool a retomar los entrenamientos con el técnico Arne Slot. Lucho podría enfrentar un grave problema en Inglaterra que desde ya avivan en Europa. Las críticas no paran por su “bajo” rendimiento con la Selección Colombia.

