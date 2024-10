La sorpresa que alista Lorenzo en la titular de Colombia para enfrentar a Chile

Las cosas no van bien en Chile. No se ve un relevo generacional tras aquella época del bicampeonato de América. Los chilenos van a cumplir tres Mundiales consecutivos sin clasificar. La prensa desespera con Ricardo Gareca y del resultado en Barranquilla, seguramente, dependerá su continuidad. La Selección Colombia se presenta como gran candidata al triunfo.

La Selección Colombia perdió los papeles y el invicto en Eliminatorias Conmebol ante Bolivia en El Alto. Se pasa la página. El equipo colombiano no pierde tiempo y debe recuperarse y sumar tres puntos más para acercar el sueño del Mundial 2026. En el Metropolitano de Barranquilla, enfrentará a una alicaída Selección Chile, que está cerca de quedar sin posibilidades de Copa Mundo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.