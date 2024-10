Jhon Jáder Durán sigue siendo noticia con el Aston Villa, tras figurar con su club en la Premier League, ahora lo hace en la UEFA Champions League. Este miércoles marcó un golazo para darle el triunfo histórico contra un gran rival como el Bayern Múnich. Nuevamente, salió como la gran figura en el estadio Villa Park.

Publicidad

Publicidad

ver también Alexis Mac Allister le quitó un golazo a Luis Díaz en la Champions League

Esto dijo Jhon Durán tras el golazo que le marcó al Bayern en Champions

El colombiano habló postpartido y dejó buenas sensaciones: “contento por volver a anotar y más a un gran equipo, uno de los equipos de mis sueños y feliz de ser el hombre del partido”. Además, agregó que ha sido paciente y que los resultados se están dando: “esto es parte del trabajo, estar concentrado, estar esperando la oportunidad y aprovechar el momento”.

Durán aprovechó para hablar sobre la hinchada, con la que hace unos meses tuvo algunos malentendidos, agradeció y afirmó tener una buena relación: “gracias por el cariño que me han tenido desde que llegué, hemos tenido un par de discordias, pero creo que ahora estamos en buena relación y contento que me brinden ese cariño que me brindan los fanáticos”.

Por otra parte, se refirió al rival y a la oportunidad que tuvo de anotar y darle los tres puntos a su club en un gol histórico para ellos: “es un gran equipo de Europa, importante, es uno de los mejores equipos del mundo, feliz de jugar este partido contra ellos”.

Publicidad

Publicidad

El colombiano cerró hablando de la Selección Colombia y la nueva generación que viene en camino: “feliz de estar en esta nueva generación, por ahí estamos muchos jóvenes, está mi hermano Yaser Asprilla, y esperemos que sean muchos jugadores más para poder aportar a la Selección Colombia”.