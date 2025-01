Atlético Nacional sigue dando de qué hablar luego de conseguir el doblete en el Fútbol Colombiano al ser campeón de Liga y Copa. El conjunto ‘verdolaga’ se mantiene a la expectativa de la nómina que armará para la Copa Libertadores 2025. Marino Hinestroza ilusionó a los hinchas con llamativas palabras.

El que fue la revelación del balompié nacional y uno de los mejores jugadores del cuadro antioqueño tiene un pie afuera del club, pues su contrato complica la continuidad para quedarse y jugar la Copa Libertadores, sin embargo, está la opción.

Marino Hinestroza y las palabras que ilusionan a Atlético Nacional

El mismo jugador ha dicho que se quiere quedar en Atlético Nacional, pero no depende de él, sino que de las cláusulas y el valor actual en el mercado que supera los dos millones de dólares.

En un live en sus redes sociales estaba hablando de varios temas, los seguidores empezaron a pedirle que no se fuera, que se quedara para luchar por la tercera Copa Libertadores, a lo que él respondió: “muchachos, yo no me voy a ir jamás. Nacional es toda mi vida, mi todo”.

Sus palabras empezaron a hacer eco en redes sociales, pero por ahora no se ha definido su futuro y se espera que en los próximos días se pueda resolver todo. Por ahora, la realidad es que el 2025 estaría lejos de Atlético Nacional, solo un movimiento brusco por parte del club lo mantendrían para jugar la fase de grupos del certamen internacional.

